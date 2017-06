DEMOSTRADO: EL MODELO FRACASO, SE NECESITA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-MIR-

Somos pueblos, somos izquierdas, ¡Venceremos!

Fracasó el modelo, ¿qué más se necesita?

Terminó la “fiesta del pueblo, o “fiesta de la democracia”, como le llama la burguesía criolla y sus protectores internacionales a lo que, con evidencias sobradas, se ha catalogado como una de las elecciones y conteos más reprochables y fraudulentos desde que el maquiavélico y sanguinario títere (Joaquín Balaguer), después de la guerra de Abril del 65, fuera impuesto en el poder por el imperio yanqui con el apoyo de la jerarquía eclesial, las cúpulas empresarial y sus aduladores.

Más de 50 años de gobiernos de derecha, repartidos entre el PRSC, PRD, PLD y sus socios, así como gran parte de la cúpula y estructura del PRM, han sido suficiente para afirmar que el Sistema Capitalista y su modelo neoliberal ha fracasado en resolver los problemas fundamentales de los trabajadores, campesinos, clase media, excluidos, marginados, y empobrecidos de esta sociedad.

Desde esa época y cada cuatro años, las oligarquías y grupos de poder se reciclan y se alternan para mantener alienados y enajenados a la gran mayoría del país. Esta vez, el grupo político (PLD) que ha dirigido el gobierno y gran parte del Estado por más der 15 años, no solo ha traicionado los principios que le dieron origen (de Partido de Liberación Nacional), sino que, ha superado a sus viejos rivales, el PRSC y PRD, en cuanto a actos de corrupción, impunidad, entrega de la soberanía económica y política, acumulación de riqueza por parte de sus funcionarios por una parte, y el abandono de la clase pobre, de los servicios de primera necesidad y la destrucción de nuestro sistema ecológico por otra. Todo esto mientras pregona por el mundo unos “excelentes” indicadores sociales y económicos que avergüenzan al país.

Las elecciones del pasado 15 de Mayo era la “esperanza” para buena parte de sociedad que no había estado disfrutando de las mieles del gobierno. Pero no comprendían o ignoraron que, la crisis que afecta el sistema , a su el modelo neoliberal y sus estructuras, incluyendo los partidos y sus satélites, era tan profunda que, todavía a más de 18 días de la votación, no han podido declarar cerradas las votaciones y concluido el proceso electoral. ¡Que tollo!

ERAN Y SON MAS DE L O MISMO. EL PUEBLO NO TIENE NADA QUE BUSCAR EN ESTE TOLLO.

Ningunos de los partidos y grupos que adversaron al PLD eran realmente diferentes o alternativos. TODOS defienden el mimo sistema y modelo que aplica el PLD: Sistema capitalista y modelo Neoliberal. Algunos lo que buscaban era alcanzar un cargo elegible o posicionarse en mejores condiciones para el futuro. Otros, sencillamente, lo que planteaban era “lograr que funcione mejor el sistema y se fortalezca la democracia”, mientras que otros, no eran capaces de participar solos, porque sencillamente obtendrían una votación irrisoria.

Por eso, más de Un millón y medio de votantes, 30.40 por ciento, del total contemplado, 6,765,245, no fue a votar en la presidencial, contra todo lo presagiado y la propaganda que se utilizó para que fueran a votar, y ni se diga en los demás niveles, donde la abstención llegó a casi el 40 por ciento.

CONSECUENCIAS

Las consecuencias del pasado proceso electoral se pueden resumir de la siguiente manera:

Siete fallecidos, desconocimiento de los resultados presentados hasta hoy por la JCE, por todos los partidos participantes, excepto el PLD. Declaración de ilegitimidad de los resultados presentados. Llamado a realización de nuevas elecciones a nivel nacional y en todos los niveles, huelga de hambre por varios candidatos y partidos en la zona Este de la provincia Santo Domingo. Llamado a la desobediencia civil por un sector de los grupos opuesto al gobierno; cuestionamiento de algunos de para qué participar en elecciones; enfoque de la crisis en la persona del presidente de la JCE, Roberto Rosario, solicitud remoción de los miembros de la JCE y TSE. Felicitación al presidente reelecto, Danilo Medina, del sector empresarial, la Jerarquía de la Iglesia Católica y Evangélica, de la OEA y demás observadores asistentes al proceso. Sometimiento de casi 100 recursos al TSE. Decisión del TSE de revocar la decisión de la Junta de SDO de anular más de cien mesas y reiniciar el conteo en las mismas.

DERECHIZACION, OPORTUNISMO E INFANTILISMO

La táctica política que aplicaron y justificaron algunos grupos, pactando con la derecha corresponsable de la situación actual, so pretexto de salir del PLD, evidencia el carácter “derechizante” y conservador de dichos sectores, en especial, el Frente Amplio. Mientras que, la actitud conservadora, oxigenante, anti izquierda y anti unitaria que reflejó el sector autoproclamado centro progresista, antiimperialista, marxista o de izquierda, representada en Alianza País y su Alianza para el Cambio Democrático, se desinfló al perder credibilidad y posibilidad real de parte de los sectores más conscientes de la sociedad. No les importó el pueblo, sino la posibilidad y oportunidad de disfrutar parte de los beneficios del gobierno, a través de los cargos.

TODOS JUNTOS Y REBURUJAOS, CAMINO EQUIVOCAO

El pueblo tiene y debe luchar, pero El MIR no se prestará a confundir participando junto al PRM, FRENTE AMPLIO, IR, ALIANZA PAIS, ADP, FNP, etc., en una especie de FRENTE O COALICION contra el fraude electoral para desconocer las elecciones, ilegitimar las nuevas autoridades proclamadas, llamar a nuevas elecciones, repitiéndolas. NO. Eso es un acto de irresponsabilidad, suicidio, infantilismo, oportunismo que, lo único que busca es; para algunos, salir mejor parado que lo que están o han quedado y para otros, la inconsecuencia de no poder presentar una salida real que beneficie al 85 por ciento de la sociedad; de ahí que, la lucha debe ser reorientada.

Pero además, este fracaso y tollo lo van a utilizar esos mismos grupos para sacar ventajas, como táctica y estrategia de su próxima participación electoral, hasta el 2020 yningún grupo que se llame de izquierda y progresista, ni mucho menos el pueblo consciente debe dejarse confundir.

Si en el país hubiera la presencia de un movimiento revolucionario con una dirección revolucionaria que pudiera convertir esta crisis en una en situación revolucionaria que hiciera avanzar la construcción del socialismo, fuéramos de los primeros en estar en las primeras filas. Pero estamos muy lejos de eso. Si bien está la quiebra del sistema y su modelo, no existe ese instrumento determinante para aprovechar dicho fracaso y modificar realmente la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores y sus aliados. De ahí que, rechazamos estos actos irresponsables e infantiles de quienes lo impulsan sin cuestionar la esencia de la crisis y llamamos a los trabajadores, campesinos y demás sectores sociales conscientes, explotados, marginados y empobrecidos por el capitalismo y el Neoliberalismo a construir esa dirección revolucionaria tan urgente y necesaria.

Por lo anterior, el MIR hace un llamado a todo el que se identifica, piensa y cree que llegó el momento para que en el país irrumpa y se consolide en un movimiento de izquierda que sea visto y convertido en opción política de poder, con capacidad de trabajar en todos los frentes de la lucha de clase, a dar los pasos necesarios para contribuir al desarrollo del mismo. La izquierda y el pueblo necesitan su propia identidad. Ese pleito es entre ellos, como sectores y grupos que representan y complementan los intereses del sistema capitalista y el neoliberalismo.

De ahí que, llamamos a luchar por:

1.- Un Sistema de Salud y Seguridad Social público, universal, gratuito.

2.- Un Sistema de educación público, gratuito, universal.

3.- Pensión digna y justa para los trabajadores.

4.- Aumento salarial inmediato y ajuste anual en base a la inflación.

5.- Auditoria de la deuda pública global desde el ajusticiamiento del tirano Trujillo hasta la actualidad. Este endeudamiento no lo aguanta nadie. Estamos hipotecados.

6.- Entrega de tierra para los campesinos, formación de cooperativas e industrialización de la tierra para satisfacer la alimentación de la población.

7.- Auditoria de los bienes de todos los que han sido funcionario del Estado desde el fusilamiento del tirano Trujillo y determinar su legitimidad y legalidad.

8.- Elaboración de nueva ley laboral que proteja al trabajador.

9.- Revisión de todos los contratos y tratados hecho por el Estado que ponen en juego la soberanía, independencia y autodeterminación del país.

10.- Asumir e impulsar la lucha contra el Modelo Neoliberal.

11.- Elaboración de nueva Constitución mediante una constituyente popular participativa.

12.- Respeto a la diversidad, no a la discriminación por su condición.

13.- Recuperación del Estado de todas las áreas y zonas que determinan soberanía y autodeterminación: Mares, puertos y aeropuertos, transportes en sus diversas formas, agua, medio ambiente, minería. Peajes, energía, política monetaria y financiera.

14.- Política fiscal progresiva a la ganancia y la herencia.

15.- Impulso y apoyo pleno a desarrollo industrial y tecnológico del país.

16.- Impulso pleno al estímulo de la investigación y los inventos a la juventud.

17.- Estimulo a la juventud y personas interesadas a desarrollar su primer negocio, con énfasis en cooperativas.